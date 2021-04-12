أحمدي نجاد: إيران ستنهار بوفاة خامنئي.. ونرحب بالغزو الأمريكي

قال مستشار الرئيس الإيراني السابق نقلا عن أحمدي نجاد، اليوم الاثنين، انه بوفاة المرشد الايراني علي خامنئي ستنهار إيران، مرحبًا بالغزو الأمريكي لإيران، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.وفي سياق متصل، كشف الإعلامي عبد الرضا داوري، المقرب من الرئيس الإيراني السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد، أسرارًا جديدة عن حياة الشخص الذي عاش معه منذ عام 2009 في الولاية الثانية من حكومة نجاد وحتى نهايتها عام 2013.وقال داوري في حوار مع صحيفة "عصر إيران" الإلكترونية المعتدلة، إن نجاد كان في عام 2012 يقول إن نظام المرشد علي خامنئي سوف يسقط خلال ثلاثة أشهر من ذلك العام.وأشار إلى أن نجاد يمتلك شخصية تعاني من الاضطراب النفسي والوهم، وله خطاب وسلوك خاصان بالمجال الخاص وخطاب وسلوك مختلفان في المجال العام، ويجب إخبار المجتمع بهذه الحقيقة.وأكد داوري أن الدور السياسي والأيديولوجي لأحمدي نجاد يضر بالمجتمع الإيراني، وبما أنه كان أحد "أسس دعاية أحمدي نجاد" لسنوات عديدة، فهو الآن يعتبر نفسه مضطرا لكشف الزوايا الخفية لفكره الديني وسلوكه السياسي، حتى لا يكون "مصير إيران" بيد نجاد.