رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أحمدي نجاد: إيران ستنهار بوفاة خامنئي.. ونرحب بالغزو الأمريكي

الإثنين 12/أبريل/2021 - 11:17 ص
أحمدي نجاد
أحمدي نجاد
منار أحمد
طباعة
قال مستشار الرئيس الإيراني السابق نقلا عن أحمدي نجاد، اليوم الاثنين، انه بوفاة المرشد الايراني علي خامنئي ستنهار إيران، مرحبًا بالغزو الأمريكي لإيران، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

وفي سياق متصل، كشف الإعلامي عبد الرضا داوري، المقرب من الرئيس الإيراني السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد، أسرارًا جديدة عن حياة الشخص الذي عاش معه منذ عام 2009 في الولاية الثانية من حكومة نجاد وحتى نهايتها عام 2013.

وقال داوري في حوار مع صحيفة "عصر إيران" الإلكترونية المعتدلة، إن نجاد كان في عام 2012 يقول إن نظام المرشد علي خامنئي سوف يسقط خلال ثلاثة أشهر من ذلك العام.

وأشار إلى أن نجاد يمتلك شخصية تعاني من الاضطراب النفسي والوهم، وله خطاب وسلوك خاصان بالمجال الخاص وخطاب وسلوك مختلفان في المجال العام، ويجب إخبار المجتمع بهذه الحقيقة.

وأكد داوري أن الدور السياسي والأيديولوجي لأحمدي نجاد يضر بالمجتمع الإيراني، وبما أنه كان أحد "أسس دعاية أحمدي نجاد" لسنوات عديدة، فهو الآن يعتبر نفسه مضطرا لكشف الزوايا الخفية لفكره الديني وسلوكه السياسي، حتى لا يكون "مصير إيران" بيد نجاد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيره الروسي بالقاهرة

«انتقاما لشرفه».. سائق يقتل مسجل خطر حاول اغتصاب زوجته في الشارع بالمنوفية

الآن.. تردد قناة mbc مصر نايل سات لمتابعة مسلسلات رمضان 2021

موعد بدء عرض مسلسل موسى لـ محمد رمضان والقنوات الناقلة


الصور

image description

جامعة أسيوط تدعو طلاب الجامعات للمشاركة فى ملتقى «مصر الحضارة»

image description

محافظ أسيوط: تجهيز وتعبئة 7 آلاف كرتونة مواد غذائية لحملة مؤسسة مصر الخير "افطار صائم"

image description

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة " نبيل العزبي الابتدائية " تخيلدًا لأسم المحافظ الأسبق

image description

جامعة أسيوط تعلن تخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان

image description

الطريق إلى إسبانيا.. بطل الأهلي يتحدث عن تأهله لبطولة البحر المتوسط

الأكثر قراءة

إحالة ممرضة قتلت زوجها أثناء ممارسة العلاقة الجنسية بأوسيم للجنايات

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

مواعيد مسلسلات رمضان 2021 على إم بي سي مصر

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

ماليزيا: لقاح سينوفاك آمن لكبار السن

مصابو كورونا يواجهون السجن في كمبوديا

عاصفة تضرب موانئ بريمورسك وأوست لوجا في روسيا

خليط من الأجسام المضادة يخفض من خطورة إصابات كورونا

أيام زمان

«سابلي ألف جنيه في الكانتين» كيف ساند الزعيم حاتم ذو الفقار في محنته؟

«وصفها بالفتاة اللعوب».. أسرار خلافات شادية مع موسيقار الأجيال

«هفتح ورشة ميكانيكا».. كيف كادت سعاد حسني تتسبب في اعتزال أحمد مظهر؟

ماذا عندك يا مرسي.. كيف اكتشف شاعر الأغنية نفسه عبر قصيدة رثاء؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحقوقيون والسد الإثيوبى
مؤمن المحمدي
يعنى إيه «رأى»؟
د. منى حلمى
أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد
مؤمن المحمدي
الدوبلير
المزيد

الثقافة

حبيبة الزين: فرحت بوجودي في جائزة تحمل اسم «الأبنودي»

«كتب الفراعنة فى عالم الآخرة».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

«قصور الثقافة» تختتم ملتقى فنون وثقافة المرأة ببورسعيد

«ثقافة المنيا» تشارك في احتفالية «القومي للمرأة» بيوم اليتيم