ارتفاع معدل التضخم في الدنمارك خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الدنماركي الصادرة اليوم الاثنين، ارتفاع معدل التضخم في الدنمارك خلال شهر مارس الماضي.وذكر مكتب الاحصاءات في بيان اليوم الاثنين إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1% سنويا بعد ارتفاعه بنسبة 0.6% خلال فبراير الماضي.وأشار مكتب الإحصاء ألى أن مؤشر أسعار المستهلك تأثر خلال الشهر الماضي بتداعيات جائحة فيروس كورونا حيث استمر التراجع في مراقبة الأسعار أكبر من المعتاد.