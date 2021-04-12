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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الصناعة الألمانية تتوقع زيادة في الإنتاج 8%

الإثنين 12/أبريل/2021 - 10:44 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تتوقع الصناعة الألمانية تعافيا تدريجيا خلال هذا العام عقب التراجع الكبير في الإنتاج في عام كورونا 2020.

وقال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، زيجفريد روسفورم، اليوم الاثنين في مستهل معرض هانوفر الصناعي المنعقد رقميا إنه من المتوقع أن يرتفع الإنتاج الصناعي هذا العام بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي.

وذكر روسفورم أن العديد من الشركات تلقت بالفعل عددا أكبر من الطلبات مقارنة بعام الأزمة.

وأوضح روسفورم أن الإغلاق الممتد له عواقب على العديد من المجالات بالنسبة للاقتصاد ككل، ووفقا لتوقعات محدثة للاتحاد، من المرجح أن يرتفع الناتج الاقتصادي بنسبة 3% في عام 2021 - بتراجع قدره نصف نقطة مئوية مما كان متوقعا من قبل.

وربط الاتحاد هذا التوقع بشرط "خفض واسع النطاق للقيود المرتبطة بالجائحة بحلول أوائل الخريف"، وعدم وجود قيود جديدة على الصناعات التحويلية.

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