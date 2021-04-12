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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

هبوط أسعار النفط مع زيادة إصابات كورونا بالعالم

الإثنين 12/أبريل/2021 - 09:32 ص
نفط
نفط
وكالات
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هبطت أسعار النفط اليوم الاثنين في تداولات هزيلة مع زيادة عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في بعض المناطق في العالم مما يكبح الأسعار، حتى في الوقت الذي أشار فيه المركزي الأمريكي إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يتعافى سريعا مع تسارع وتيرة حملات التحصين من المرض.

وبحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش، صعد خام برنت 28 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 62.67 دولار للبرميل بعد أن كان قد ارتفع إلى 63.30 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمئة مسجلا 59.09 دولار للبرميل بعد أن كان قد ارتفع في وقت سابق 46 سنتا.

ولم تشهد الأسعار تغيرا كبيرا منذ تداولات متقلبة انتهت يوم الاثنين الماضي.

ويقول محللون ومتعاملون إن من المرجح أن يستمر ذلك في كبح أي انتعاش لحركة السفر العالمية ويبقي الأسعار في نطاق محدود مع اقتراب الصيف.

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في مقابلة جرى بثها أمس الأحد إن الاقتصاد الأمريكي عند "نقطة تضخم" في خضم توقعات بأن النمو والتوظيف ستتسارع وتيرتهما في الأشهر المقبلة لكن البلاد تواجه خطر إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية أسرع من اللازم مما قد يدفع حالات الإصابة بكورونا للزيادة من جديد.

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