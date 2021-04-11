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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«موسى»: هناك بعض المناطق الصناعية لم تستلم الأراضي المخصصة لها

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:38 م
الأراضي
الأراضي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال النائب محمد حمدى موسى أن هناك بعض المناطق الصناعية لم تستلم الأراضي المخصصة لها وعلى سبيل المثال المنطقة الرابعة بمدينة قويسنا فالأراضي ما زالت بها التجمعات الرملية، ولم يتم إدخال المرافق لهذه الاراضي مع العلم ان هذه الاراضي تم شراؤها منذ خمس سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة اليوم لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب محمد حمدي موسى، بشأن تأخر هيئة المجتمعات العمرانية في عدم إنجاز العمل بالمدن الصناعية التابعة لها وعدم القيام بإتمام عملية ترفيق المناطق الصناعية.

وأضاف "موسى" أن هيئة التنمية الصناعية تحدد بأنه يجب الانتهاء من البناء خلال ٦ شهور، فكيف ولكن الوضع الحالي أن هيئة المجتمعات العمرانية لم تسلم الاراضي حتي الآن.

وقال المهندس عبد المطلب ممدوح ممثل عن هيئة المجتمعات العمرانية إن الهيئة مسئولة عن المناطق الجديدة وبالفعل بدأ التعامل مع بعض المشاكل في منطقة العاشر من رمضان، فكان هناك أكثر من ٥٠٠ أرض بها مخلفات وبدء التعامل مع هذه الاراضي ولكن هناك بعض الأراضي لم يتم التعامل معها.

وقال شحاتة ابو زيد أمين سر لجنة الصناعة أن هناك مشاكل مماثلة أيضا بالمدينة الصناعية باطفيح الجديدة منذ عام ٢٠١٦ والى الآن لم يتم اخذ اي اجراءات، وتم تقديم العديد من طلبات الإحاطة دون جدوى.

وأضاف أنه من المخطط أن يتم تنفيذ أكثر من ٢٥٠ منزلا بها وحتى الآن لم يتم تنفيذ الا ٧٠ منزلا تقريبا.

وطالب "شحاتة" بضرورة الفصل في هذا الموضوع وأن تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بدورها بتجهيز الاراضي للمستثمرين، فنحن كمستثمرين نقوم بدورنا ولكن دون وجود خطوات فعلية من قبل الهيئة على الأرض.

وأضاف امين سر اللجنة أنه يجب أن تقوم كل هيئة بدورها دون إدخال الاختصاصات في بعضها، وضرورة الفصل وارجاء المدن الصناعية لوزارة الصناعة،

خاصة وأن القيادة السياسية تشجع على إنشاء مدن صناعية موجها تسائلا كيف ننفذ هذا الرؤية في ظل عدم إجراء بعض الهيئات لدورها؟.

وأضاف النائب محمد مصطفى السلاب وكيل اللجنة أن هناك بعض المستثمرين في العاشر من رمضان قاموا بشراء الاراضي منذ عشر سنوات وحتى الآن لم يتم دخول مرافق لهذه الاراضي، مطالبا بضرورة حل هذا الإشكالية وعدم إرسال تهديدات كل فترة للمستثمر بسحب الأرض أن لم يبن.

وقال المهندس أشرف رأفت القائم بأعمال هيئة التنمية الصناعية فيما يخص مدينة اطفيح أنه تم البدء الفعلي حل مشاكل هذه المدينة، وفيما يخص مدينة قويسنا أوضح أنه لم يتم احتساب الجدول الزمني لأي مستثمر إلا بعد إدخال المرافق للأرض.

وأنهت اللجنة اجتماعها بوعود من ممثلي الحكومة أنه سيتم قريبا الانتهاء من هذه المشاكل بحد أقصى ٣٠ يونيو القادم.

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