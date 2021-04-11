الجيش السوداني: لن نتنازل عن الفشقة لإثيوبيا وإذا فرضت الحرب سننتصر

أكد الفريق الركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الأحد، عدم تنازل السودان عن مناطق الفشقة بوصفها أراضي سودانية والتي كانت تسيطر عليها قوات ومليشيات إثيوبيا.وقال "العطا" لدى مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود قيادة الفرقة (١٩) مشاة بمدينة مروي، إن القوات المسلحة تمثل صمام أمان السودان ووحدته، وأمنه وذلك وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي.وجدد انحياز القوات المسلحة لخيار الشعب السوداني، وضرورة قيامها بواجبها تجاه المحافظة على قومية وهوية الشعب، وإزالة الشوائب التي المت بالوطن، مبينا أن القوات المسلحة تنأى بنفسها عن الولاءات الجهوية والانتماءات السياسية.وأكد عضو مجلس السيادة عدم تنازل السودان عن مناطق الفشقة بوصفها أراضي سودانية، مشيرا إلى أنهم لا يريدون الدخول في حرب وإذا فرضت سينتصروا لأنهم على حق.وأضاف "المؤسسة العسكرية لا تطمع في السلطة إطلاقا بل تريد سودان ديمقراطي حر معافى من الحروب والعنصرية والجهوية".وأشار العطا إلى أن الشراكة مع المكون المدني تهدف إلى تصحيح المسار وتعبيد الطريق للمضي بالسودان إلى بر الأمان والمحافظة على وحدته وأمنه واستقراره لتجاوز هذه المرحلة الحرجة.وأوضح أن طبيعة المرحلة تتطلب الحوار مع السياسيين في الحراك الثوري وقوى الحرية والتغيير للاتفاق على استراتيجية برؤية وطنية، منوها بأن الوثيقة الدستورية تضمنت "١٦" بندا أهمها إنجاز اتفاق السلام، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها القيادة لانضمام عبد العزيز الحلو، وعبد الواحد محمد نور لمسيرة السلام.ودعا الفريق الركن ياسر العطا، إلى أهمية نبذ الجهوية والعنصرية، مجددا حرصه على المضي في إكمال مسيرة السلام، والاندماج في المجتمع الدولي لتحقيق التنمية الاقتصادية، وقال "إننا نسعى لتأسيس نظام إداري قوي، وسن قوانين رادعه لكل من يريد النيل من السودان.