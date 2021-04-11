شيش طاووق.. إفطار صحي أول أيام رمضان 2021

ساعات قليلة تفصلنا عن شهر رمضان، وهناك بعض الأشخاص ممن يتبعون حميات غذائية للحصول على الجسم الصحى الرشيق، وذلك من خلال تناول وجبات تحتوى على كافة العناصر الغذائية بدون دهون وزيوت."الدستور" تقدم فى هذا التقرير وصفة وجبة صحية لإفطار أول أيام رمضان، تتضمن كافة العناصر التى يحتاجها الجسم.◄ «شيش طاووق صحى»- المكونات:صدور دجاج مقطعة مكعباتمعلقتين كبار زبادي يوناني 2٪ دسم وممكن تستبدليها بزبادى لايتثوم، وزيت زيتونعصير ليمونملح وفلفل اسودبابريكا◄ لتزيين الشيش:3 حبات طماطم كبيرة مكعبات2 حبات فلفل رومى مكعباتبصل اورما اصغر حجم◄ طريقة تحضير الشيش طاووق الصحى:نخلط مكونات التتبيلة مع البهارات.نضع صدور الفراخ في التتبيلة ونتركها لمدة ساعتين.توضع صدور الفراخ فى الصينية بالفرن فى اول مستوى، وتترك حتى نحصل على اللون الذهبى للفراخ.