شيش طاووق.. إفطار صحي أول أيام رمضان 2021
الأحد 11/أبريل/2021 - 07:21 م
إسلام جمالطباعة
ساعات قليلة تفصلنا عن شهر رمضان، وهناك بعض الأشخاص ممن يتبعون حميات غذائية للحصول على الجسم الصحى الرشيق، وذلك من خلال تناول وجبات تحتوى على كافة العناصر الغذائية بدون دهون وزيوت.
"الدستور" تقدم فى هذا التقرير وصفة وجبة صحية لإفطار أول أيام رمضان، تتضمن كافة العناصر التى يحتاجها الجسم.
◄ «شيش طاووق صحى»
- المكونات:
صدور دجاج مقطعة مكعبات
معلقتين كبار زبادي يوناني 2٪ دسم وممكن تستبدليها بزبادى لايت
ثوم، وزيت زيتون
عصير ليمون
ملح وفلفل اسود
بابريكا
◄ لتزيين الشيش:
3 حبات طماطم كبيرة مكعبات
2 حبات فلفل رومى مكعبات
بصل اورما اصغر حجم
◄ طريقة تحضير الشيش طاووق الصحى:
نخلط مكونات التتبيلة مع البهارات.
نضع صدور الفراخ في التتبيلة ونتركها لمدة ساعتين.
توضع صدور الفراخ فى الصينية بالفرن فى اول مستوى، وتترك حتى نحصل على اللون الذهبى للفراخ.
"الدستور" تقدم فى هذا التقرير وصفة وجبة صحية لإفطار أول أيام رمضان، تتضمن كافة العناصر التى يحتاجها الجسم.
◄ «شيش طاووق صحى»
- المكونات:
صدور دجاج مقطعة مكعبات
معلقتين كبار زبادي يوناني 2٪ دسم وممكن تستبدليها بزبادى لايت
ثوم، وزيت زيتون
عصير ليمون
ملح وفلفل اسود
بابريكا
◄ لتزيين الشيش:
3 حبات طماطم كبيرة مكعبات
2 حبات فلفل رومى مكعبات
بصل اورما اصغر حجم
◄ طريقة تحضير الشيش طاووق الصحى:
نخلط مكونات التتبيلة مع البهارات.
نضع صدور الفراخ في التتبيلة ونتركها لمدة ساعتين.
توضع صدور الفراخ فى الصينية بالفرن فى اول مستوى، وتترك حتى نحصل على اللون الذهبى للفراخ.