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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

من أجل لقمة العيش.. «أميرة» تعمل في «النقاشة»: كلام الناس مش مهم (صور)

الأحد 11/أبريل/2021 - 08:30 م
أميرة تعمل في النقاشة
أميرة تعمل في النقاشة
احمد التمساح_حسام عسل
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بثياب مصبوغة بألوان الطيف تقف أميرة بالفرشاة أمام جدران أسمنتية صلبة لتحولها إلى ملونة متحدية كل الظروف والصعاب لكسب قوت يومها ولمساعدة أسرتها.

مجالات كثيرة من المهن قامت الشابة بتجربتها منذ طفولتها حتى أصبحت رب الأسرة: "اشتغلت حاجات كتير جدًا وكنت عاوزة أجيب فلوس علشان أصرف علي أخواتي وأمي" كل هذه المسئولية جعلها تبتعد عن التعليم لسنوات وتنشغل بجلب المال للإنفاق على أسرتها.

لم يمت حلم الدراسة ل"أميرة" فقررت العودة إلي الدراسة بجانب عملها لكن كان هناك عدة صعوبات "أهلي قالولي هتجيبى فلوس للتعليم والبيت ازاي " لكنها تحدت الصعوبات والتحقت بكلية السياحة والفنادق وبجانب التعليم ظلت تمتهن مهنا مختلفة: "اشتغلت موديل وكنت مسئولة عن براند جديد لكن العمال ماجوش واضطريت امسك الفرشة وأدهن المحل كله، ودي كانت البدايه في عمل جديد وهو النقاشة ومن بعدها بدأت في دهان منازل أصدقائي، حبيت التجربة وحسيت إنها سهلة وممتعة".

أصبحت تلك المهنة مصدر الرزق لأميرة وأسرتها.

وعن المضايقات، قالت"أميرة": كنت اتعرض للكثير من المضايقات لكنني لا اهتم بذلك وبدأت اتمكن من هذه الصنعة وأبدع فيها، ومابركزش مع كلام الناس وبدأت اهتم بشغلي ومصدر رزقي".

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