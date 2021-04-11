«الطاقة الإيرانية»: ما حدث في منشأة نطنز «إرهاب نووي»

قال رئيس منظمة الطاقة الإيرانية، على أكبر صالحي، اليوم الأحد، إنه يعترف بأن حادث منشأة نطنز النووية كان متعمدا.وأضاف أن ما حدث في منشأة نطنز كان "إرهابا نوويا"، حسب ما أوردت وفق قناة "العربية" الإخبارية.وفي سياق متصل، بعد ساعات قليلة من إعلان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، صباح الأحد، عن وقوع حادث في شبكة الكهرباء بمفاعل نطنز النووي الإيراني دون الخوض في التفاصيل مكتفيًا بتأكيد عدم وجود إصابات، وأشارت وسائل محلية إسرائيلية إلى وقوف تل أبيب وراء الهجوم.فقد كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" في تقرير لها نشرته، الأحد، أن الحادث الذي وقع فجر اليوم، كبير جدا وناجم عن هجوم إلكتروني قد يكون من جانب إسرائيل، مشيرة إلى أن الواقعة الجديدة في نطنز لم تكن حادثا عاديا، بل هي أخطر بكثير مما تقوله إيران.