مواعيد امتحان شهر أبريل 2021 لجميع المراحل الدراسية

حظى مواعيد امتحان شهر ابريل 2021 لجميع المراحل الدراسية، اهتمام كبير لدى الطلاب وأولياء الأمور، حيث كثرت الأسئلة الشائعة حوله، عبر المنصات الإلكترونية، خلال هذه الفترة، وخاصة مع بداية شهر أبريل، وبالتحديد بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن المواعيد للجداول الجديدة لهذا الشهر، حيث سيتم امتحان الطلاب في ورقة مجمعة متعددة التخصصات، ستكون اخيتار من متعدد، واختار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس.





مواعيد امتحان شهر ابريل 2021 لجميع المراحل الدراسية





"الدستور" ترصد خلال السطور الحالية مواعيد امتحان شهر ابريل 2021 الخاصة بالطلاب لجميع المراحل الدراسية.





امتحانات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية 2021





وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، فإن موعد امتحان شهر أبريل 2021 المجمع للصف الرابع الابتدائي سيكون يوم الأحد الموافق 25-4-2021، بينما سيكون للصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل، وأما امتحانات الصف الخامس الابتدائي سيكون يوم الاثنين الموافق 26-4-2021.





مواعيد امتحانات شهر أبريل للمرحلة الإعدادية 2021

بينما سيكون امتحانات الصف الأول الإعدادية سيكون يوم الأحد الموافق 25-4-2021، وأما امتحانات الصف الثاني الإعدادية سيكون يوم الاثنين الموافق 26-4-2021.

مواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي





ووفقا لما أكده الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منظومة الامتحانات الالكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي التي استمرت من ٢٩ ابريل الماضي حتى ٢٠ مايو اكتملت.









ويشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، قامت هذا العام بتغيير المنظمة التعليمية، وذلك لتدريب الطلاب على أداء الامتحانات إلكترونيا، كما تقوم الوزارة أيضا بإطلاق العديد من المنصات التعليمية لخدمة العملية التعليمية، تسهيلا على الطلاب لأداء مهامهم التعليمية ولمتابعة دروسهم ومقرراتهم الدراسية في ظل ما يمر به العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة التي راج ضحيتها الآلاف من الأرواح حول العالم.



