رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

مواعيد امتحان شهر أبريل 2021 لجميع المراحل الدراسية

الأحد 11/أبريل/2021 - 06:25 م
امتحان
امتحان
نعمات مدحت
طباعة
حظى مواعيد امتحان شهر ابريل 2021 لجميع المراحل الدراسية، اهتمام كبير لدى الطلاب وأولياء الأمور، حيث كثرت الأسئلة الشائعة حوله، عبر المنصات الإلكترونية، خلال هذه الفترة، وخاصة مع بداية شهر أبريل، وبالتحديد بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن المواعيد للجداول الجديدة لهذا الشهر، حيث سيتم امتحان الطلاب في ورقة مجمعة متعددة التخصصات، ستكون اخيتار من متعدد، واختار الإجابة الصحيحة من بين الأقواس.

مواعيد امتحان شهر ابريل 2021 لجميع المراحل الدراسية


"الدستور" ترصد خلال السطور الحالية مواعيد امتحان شهر ابريل 2021 الخاصة بالطلاب لجميع المراحل الدراسية.

امتحانات شهر أبريل للمرحلة الابتدائية 2021


وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني، فإن موعد امتحان شهر أبريل 2021 المجمع للصف الرابع الابتدائي سيكون يوم الأحد الموافق 25-4-2021، بينما سيكون للصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق 27 أبريل، وأما امتحانات الصف الخامس الابتدائي سيكون يوم الاثنين الموافق 26-4-2021.

مواعيد امتحانات شهر أبريل للمرحلة الإعدادية 2021

بينما سيكون امتحانات الصف الأول الإعدادية سيكون يوم الأحد الموافق 25-4-2021، وأما امتحانات الصف الثاني الإعدادية سيكون يوم الاثنين الموافق 26-4-2021.
 مواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

ووفقا لما أكده الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منظومة الامتحانات الالكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي التي استمرت من ٢٩ ابريل الماضي حتى ٢٠ مايو اكتملت.

مواعيد الصلاة في رمضان 2021 في إمساكية شهر الصيام


ويشار إلى أن وزارة التربية والتعليم، قامت هذا العام بتغيير المنظمة التعليمية، وذلك لتدريب الطلاب على أداء الامتحانات إلكترونيا، كما تقوم الوزارة أيضا بإطلاق العديد من المنصات التعليمية لخدمة العملية التعليمية، تسهيلا على الطلاب لأداء مهامهم التعليمية ولمتابعة دروسهم ومقرراتهم الدراسية في ظل ما يمر به العالم من انتشار جائحة كورونا المستجدة التي راج ضحيتها الآلاف من الأرواح حول العالم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية توافق على إقامة التراويح في المسجدين الحرام والنبوي

لطيف نهارًا بارد ليلًا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الإثنين

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

خناقة بين الأهلي والزمالك على الفائز بلقب دوري الجمهورية


الصور

image description

جولة فى أقدم ورشة لصناعة التحف النحاسية بمصر القديمة (صور)

image description

استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: مد ساعات العمل بمراكز تطعيم لقاح كورونا

image description

ورشة عمل عن «الفهرسة الآلية» بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تسلم 24 شهادة إعفاء من التجنيد لبعض الطلاب

الأكثر قراءة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

خناقة بين الأهلي والزمالك على الفائز بلقب دوري الجمهورية

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

إنفوجراف

image description

تزوير ومخدرات.. التحقيقات تكشف أسرار حادث قطاري سوهاج (إنفوجراف)

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

«تويتر» تتدخل بعد استهداف نجم مانشستر سيتي ستيرلينج عنصريًا

جدول الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021

مواعيد امتحان شهر أبريل 2021 لجميع المراحل الدراسية

خطوات تسجيل الحصول على مصل كورونا من موقع وزارة الصحة والسكان

أيام زمان

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

بدء فعاليات توقيع كتاب «أنا يوسف إدريس» لبشري عبدالمؤمن

انطلاق حفل تكريم الرئيس التونسي بدار الأوبرا (صور)

ذكرى ميلاد الخال.. حياة فى خدمة الشعر

«ما بعد الجندر» في كتاب جديد عن دار أروقة للترجمة