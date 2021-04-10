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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواعيد الصلاة في رمضان 2021 في إمساكية شهر الصيام

السبت 10/أبريل/2021 - 07:56 م
الصلاة
الصلاة
نعمات مدحت
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تصدرت مواعيد الصلاة في رمضان 2021، اهتمامات الجمهور خلال هذه الساعات، حيث يرغب الكثير من المواطنين في معرفة المواعيد، بعد أن أعلنت وزارة الأوقاف أن المساجد سوف تفتح قبل الصلاة بعشر دقائق، وتغلق بعدها بعشر دقائق، لذا يحرص الكثير منهم على معرفة المواعيد حتى يؤدي الفروض المكتوبة في المسجد.

مواعيد الصلاة في رمضان 2021

وفقا لإمساكية أول أيام شهر رمضان 2021 في مصر، يرصد "الدستور" مواعيد الصلاة في رمضان 2021 وفقا أيضا للحسابات الفلكية، فإنه من المقرر أن تبدأ أولى أيام الشهر الكريم  الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021، خيث تصل عدد ساعات الصيام في هذا اليوم إلى 14 ساعة و41 دقيقة، وأما بالنسبة لموعد صلاة  المغرب حيث يؤذن على  6.21، والعشاء 7.42، والسحور 1.40، وإمساك 3.40، والفجر 4.00، والشروق 5.30، والظهر 11.55، والعصر 3.30".


وأما بالنسبة لليوم الثاني فإن إمساكية ثاني أيام شهر رمضان، الموافق 14 أبريل، فقد تصل عدد ساعات الصيام في هذا اليوم إلى 14 ساعة و43 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب 6.22، والعشاء 7.42، والسحور 1.39، وإمساك 3.39، والفجر 3.59، والشروق 5.29، والظهر 11.55، والعصر 3.30".

وأما بالنسبة لثالث يوم رمضان، حيث  تصل ساعات الصوم 14 ساعة و45 دقيقة، وأما مواقيت الصلاة  "المغرب 6.22، والعشاء 7.43، والسحور 1.37، وإمساك 3.37، والفجر 3.57، والشروق 5.28، والظهر 11.55، والعصر 3.30".

أعلنت وزارة الأوقاف، إقامة الصلوات الخمس بشكل طبيعي في المساجد، خلال شهر رمضان، مع حظر إقامة صلوات التهجد والاعتكاف والدروس الدينية بالمساجد.

نظام صلاة التراويح في شهر رمضان 2021

حددت وزارة الأوقاف، ضوابط خاصة لصلاة التراويح، فقد تكون 30 دقيقة فقط، على ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، على أن يلتزم المصلين بارتداء الكمامات ومسافات التباعد الاجتماعي ، كما أوضحت على أن يتم فتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وإغلاقه بعد انتهاء الصلاة بـ10 دقائق، مع استمرار عدم فتح دورات المياه، والتشديد على اصطحاب المصليات الشخصية. 

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