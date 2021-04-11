النواب الليبي يطالب حكومة الدبيبة بإعادة النظر في الموازنة

طالب مجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة بإعادة النظر في موازنة الدولة التي تم تمريرها.وأشار مجلس النواب الليبي، إلى أن انفاق الموازنة المقدر بـ 21 مليار دولار خلال عام سيؤثر سلبًا على البلاد، مشيرًا إلى أن السماح للحكومة باستخدام الزيادة في العائدات النفطية سيضر باحتياطاتنا، وفقا لقناة العربية الإخبارية.