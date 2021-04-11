تعرف على مواعيد عمل البنوك خلال رمضان 2021



قد يهمك أيضا: موعد رؤية هلال شهر رمضان 2021 الإجازات الرسمية في رمضان 2021 وتنتشر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك بجميع أنحاء الجمهورية، في توزيع جغرافي عادل بما يضمن وصول الخدمة لجميع العملاء.

وتنتشر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك بجميع أنحاء الجمهورية، في توزيع جغرافي عادل بما يضمن وصول الخدمة لجميع العملاء.

بالنسبة للموظفين:من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر.بالنسبة للجمهور:من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.ويأتي ذلك ضمن خطة البنك المركزي المصري، لمواجهة تداعيات كورونا ومنع التزاحم بالبنوك حيث يعمل البنك المركزي المصري سنويا، على ضخ الأموال الكافية بماكينات الصراف الآلي لمنع التزاحم ولتوفير الكاش الكافي لمتطلبات عملاء البنوك طوال شهر رمضان دون عناء.