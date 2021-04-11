تعرف على مواعيد عمل البنوك خلال رمضان 2021
الأحد 11/أبريل/2021 - 07:06 م
راندا التونيطباعة
ننشر مواعيد عمل البنوك خلال رمضان 2021 حيث أعلن البنك المركزي المصري أن مواعيد العمل للقطاع المصرفي خلال شهر رمضان المبارك لعام ٢٠٢١ ستكون كما يلي:
مواعيد عمل البنوك خلال رمضان 2021
بالنسبة للموظفين:
من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر.
بالنسبة للجمهور:
من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.
ويأتي ذلك ضمن خطة البنك المركزي المصري، لمواجهة تداعيات كورونا ومنع التزاحم بالبنوك حيث يعمل البنك المركزي المصري سنويا، على ضخ الأموال الكافية بماكينات الصراف الآلي لمنع التزاحم ولتوفير الكاش الكافي لمتطلبات عملاء البنوك طوال شهر رمضان دون عناء.
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من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر.
بالنسبة للجمهور:
من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.
ويأتي ذلك ضمن خطة البنك المركزي المصري، لمواجهة تداعيات كورونا ومنع التزاحم بالبنوك حيث يعمل البنك المركزي المصري سنويا، على ضخ الأموال الكافية بماكينات الصراف الآلي لمنع التزاحم ولتوفير الكاش الكافي لمتطلبات عملاء البنوك طوال شهر رمضان دون عناء.
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