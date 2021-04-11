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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تعرف على مواعيد عمل البنوك خلال رمضان 2021

الأحد 11/أبريل/2021 - 07:06 م
البنوك
البنوك
راندا التوني
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ننشر مواعيد عمل البنوك خلال رمضان 2021 حيث أعلن البنك المركزي المصري أن مواعيد العمل للقطاع المصرفي خلال شهر رمضان المبارك لعام ٢٠٢١ ستكون كما يلي:

مواعيد عمل البنوك خلال رمضان 2021

بالنسبة للموظفين:
من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الظهر.

بالنسبة للجمهور:
من الساعة التاسعة والنصف صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.
ويأتي ذلك ضمن خطة البنك المركزي المصري، لمواجهة تداعيات كورونا ومنع التزاحم بالبنوك حيث يعمل البنك المركزي المصري سنويا، على ضخ الأموال الكافية بماكينات الصراف الآلي لمنع التزاحم ولتوفير الكاش الكافي لمتطلبات عملاء البنوك طوال شهر رمضان دون عناء.

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وتنتشر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك بجميع أنحاء الجمهورية، في توزيع جغرافي عادل بما يضمن وصول الخدمة لجميع العملاء.

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