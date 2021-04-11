واشنطن تحذر من عواقب الاعتداءات فى أوكرانيا

حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، من "عواقب" في حال وقوع "اعتداء" روسي على أوكرانيا.وكان قد صرح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بأن تصعيد الأعمال العدائية في أوكرانيا يشكل تهديدا على أمن روسيا.وقال بيسكوف، يوم الجمعة الماضية، إن التطورات الأخيرة في جنوب شرقي أوكرانيا تظهر أن سلطات البلاد لم تتخل عن خطط استخدام حل عسكري للمشكلة.وأوضح أن تصاعد التوتر في جنوب شرقي أوكرانيا هو الذي يحدد الإجراءات التي تتخذها روسيا لضمان أمنها، مؤكدا أن روسيا لم ولن تهدد أي دولة في العالم.