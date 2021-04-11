يبحث الطلاب الآن عبر محركات البحث الشهيرة على المقرر للصف الثاني الثانوي شهر أبريل، بعد أن كشفت عن تفاصيله وزارة التربية والتعليم، للعام الدراسي الحالي 2020، حيث يستعد الطلاب لمتابعة العملية التعليمية، ومتابعة مقرراتهم الدراسية، خاصة بعد أن أطلقت الوزارة العديد من المنصات التعليمية الإلكترونية.

المقرر للصف الثاني الثانوي شهر أبريل

ويمكن للطلاب معرفة المنهج المقرر للصف الثاني الثانوي شهر أبريل من خلال التقرير التالي حيث يرصد "الدستور" لجميع المواد، والتي تضمنت التالي: منهج مادة الجغرافيا، حيث من المقرر أن يدرس الطلاب خلال شهر أبريل الوحدة الثالثة والرابعة حتى الدرس الأول، بينما جاء منهج مادة التاريخ كالتالي: الوحدة الثالثة حتى الوحدة الرابعة الدرس الأول.





وأما عن منهج مادة الرياضيات الصف الثاني الثانوي شهر أبريل، حيث يتبع الطلاب الحركة المستقيمة ذات العجلة المنتظمة، ومقالات ذات صلة، السقوط الحر، قانون الجذب العام، المتسلسلات الحسابية، المتسلسلة الهندسية، المتسلسلات الهندسية الاشتقاق، قواعد الاشتقاق، مشتقات الدوال المثلثية، تطبيقات على المشتقة، الدوال المثلثية لمجموع وفرق قياسى زاويتين.

مقرر مادة الفيزياء للصف الثاني الثانوي شهر أبريل

وأما فيما يخص المنهج المقرر للصف الثاني الثانوي شهر أبريل في مادة الفيزياء، الوحدة الثانية، بينما يدرس الطلاب في منهج مادة الأحياء الصف الثاني الثانوي شهر أبريل، الفصل الرابع، الفصل الخامس.

منهج مادتي الكيمياء واللغة الإنجليزية

بينما يتضمن منهج الكيمياء الصف الثاني الثانوي شهر أبريل، الباب الثالث، الباب الرابع، بينما جاء منهج اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية) الصف الثاني الثانوي شهر أبريل: unit 7+ unit 8+ unit 9+ unit 10+ revision3.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم سهلت العملية التعليمية للطلاب، حيث أنشأت العديد من المنصات التعليمية الإلكترونية للطلاب حتى يتابعوا مقرراتهم الدراسية، ويتواصلوا مع إدارة المدرسة في ظل ما يمر به العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد.