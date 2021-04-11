رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

المنهج المقرر للصف الثاني الثانوي شهر أبريل

الأحد 11/أبريل/2021 - 04:51 م
جريدة الدستور
نعمات مدحت
طباعة
يبحث الطلاب الآن عبر محركات البحث الشهيرة على المقرر للصف الثاني الثانوي شهر أبريل، بعد أن كشفت عن تفاصيله وزارة التربية والتعليم، للعام الدراسي الحالي 2020، حيث يستعد الطلاب لمتابعة العملية التعليمية، ومتابعة مقرراتهم الدراسية، خاصة بعد أن أطلقت الوزارة العديد من المنصات التعليمية الإلكترونية.

المقرر للصف الثاني الثانوي شهر أبريل 

ويمكن للطلاب معرفة المنهج المقرر للصف الثاني الثانوي شهر أبريل من خلال التقرير التالي حيث يرصد "الدستور"  لجميع المواد، والتي تضمنت التالي: منهج مادة الجغرافيا، حيث من المقرر أن يدرس الطلاب خلال شهر أبريل الوحدة الثالثة والرابعة حتى الدرس الأول، بينما جاء منهج مادة التاريخ كالتالي: الوحدة الثالثة حتى الوحدة الرابعة الدرس الأول.

وأما عن منهج مادة الرياضيات الصف الثاني الثانوي شهر أبريل، حيث يتبع الطلاب الحركة المستقيمة ذات العجلة المنتظمة، ومقالات ذات صلة، السقوط الحر، قانون الجذب العام، المتسلسلات الحسابية، المتسلسلة الهندسية، المتسلسلات الهندسية الاشتقاق، قواعد الاشتقاق، مشتقات الدوال المثلثية، تطبيقات على المشتقة، الدوال المثلثية لمجموع وفرق قياسى زاويتين.

مقرر مادة الفيزياء للصف الثاني الثانوي شهر أبريل

وأما فيما يخص المنهج المقرر للصف الثاني الثانوي شهر أبريل في مادة الفيزياء، الوحدة الثانية، بينما يدرس الطلاب في منهج مادة الأحياء الصف الثاني الثانوي شهر أبريل، الفصل الرابع، الفصل الخامس.

منهج مادتي الكيمياء واللغة الإنجليزية

بينما يتضمن منهج الكيمياء الصف الثاني الثانوي شهر أبريل، الباب الثالث، الباب الرابع، بينما جاء منهج اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية) الصف الثاني الثانوي شهر أبريل: unit 7+ unit 8+ unit 9+ unit 10+ revision3.

موعد رؤية هلال شهر رمضان 2021

يذكر أن وزارة التربية والتعليم سهلت العملية التعليمية للطلاب، حيث أنشأت العديد من المنصات التعليمية الإلكترونية للطلاب حتى يتابعوا مقرراتهم الدراسية، ويتواصلوا مع إدارة المدرسة في ظل ما يمر به العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية: غرامة مالية لدخول الحرم المكي أو أداء العمرة في رمضان دون تصريح

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

السجن 8 سنوات لأحمد بسام زكى بتهمة هتك عرض 3 فتيات


الصور

image description

جولة فى أقدم ورشة لصناعة التحف النحاسية بمصر القديمة (صور)

image description

استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: مد ساعات العمل بمراكز تطعيم لقاح كورونا

image description

ورشة عمل عن «الفهرسة الآلية» بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تسلم 24 شهادة إعفاء من التجنيد لبعض الطلاب

الأكثر قراءة

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

خناقة بين الأهلي والزمالك على الفائز بلقب دوري الجمهورية

تعذر رؤية الهلال فى السعودية.. ورمضان الثلاثاء

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

تردد القنوات الدينية في شهر رمضان ٢٠٢١

«تويتر» تتدخل بعد استهداف نجم مانشستر سيتي ستيرلينج عنصريًا

إمساكية أول أيام شهر رمضان 13-4-2021.. موعد اذان المغرب والفجر وساعات الصوم

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

أيام زمان

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

ذكرى ميلاد الخال.. حياة فى خدمة الشعر

«ما بعد الجندر» في كتاب جديد عن دار أروقة للترجمة

3 كتب جديدة ترصد الحياة فى مصر القديمة بالهيئة العامة

«نبوءات قديمة».. ديوان جديد للكاتب محمد عيسى على كتبنا