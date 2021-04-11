صندوق النقد: لبنان يحتاج حكومة جديدة وتغييرات جذرية

قال مسئول كبير في صندوق النقد الدولي إن لبنان لا يمكنه أن ينتشل نفسه من الأزمة الاقتصادية دونحكومة جديدة تجري تغييرات وتطلق إصلاحات تأخرت كثيرًا.تخلف لبنان عن سداد ديونه العام الماضي، مما أدى لانهيار العملة وانكماش الاقتصاد 25 بالمئة في 2020، وفقا لتقرير لصندوق النقد الأسبوع الماضي.وفي الأشهر الأخيرة، تفاقم الخلاف بشأن تشكيل حكومة جديدة، ما يؤخر إحياء محادثات تمويل مع الصندوق.وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، "لا يمكن أن يحدث تغيير في الاتجاه بالقطعة، يتطلب الأمر توجهًا شاملًا".وتابع أن الإصلاحات ينبغي أن تركز على القطاع المالي والميزانية والحوكمة والفساد والمرافق الخاسرة التي ساهمت في ارتفاع الدين.