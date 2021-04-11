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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

موعد بدء عرض مسلسل موسى لـ محمد رمضان والقنوات الناقلة

الأحد 11/أبريل/2021 - 03:28 م
مسلسل موسى
مسلسل موسى
محمد قدري
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يبحث عدد كبير من مستخدمي مواقع الإنترنت المختلفة عن موعد بدء عرض مسلسل موسى لمحمد رمضان الذي ينتظره الكثير بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال الموسم الماضي عبر مسلسله البرنس مع عدد كبير من النجوم، ويقدم العام الجاري مسلسلا مميزا ومختلفا ينتمي لفئة الدراما الصعيدية.

موعد بدء عرض مسلسل موسى لمحمد رمضان

نكشف خلال هذا التقرير موعد بدء عرض مسلسل موسى لمحمد رمضان الذي ينافس بقوة خلال الموسم الرمضاني القادم، ويعرض عبر قنوات DMC من خلال القناة العامة وقناة الدراما كما يعرض عبر البث الخليجي لقنوات MBC.

قائمة مسلسلات رمضان 2021 على قناة CBC

يبدأ العرض الأول لمسلسل موسى من بطولة محمد رمضان بداية من التاسعة مساء يوم الثلاثاء القادم الأول من شهر رمضان الكريم، كما يعرض بعدها عبر قناة الدراما وفي الوقت نفسه يعرض على قنوات إم بي سي، وتشهد الساعات القادمة وضع القنوات الفضائية الخريطة البرامجية النهائية والمواعيد النهائية لمسلسلاتها الرمضاني بالساعات وتعلنها لجمهورها مساء الإثنين حتى تسعد الجمهور للأعمال التي يشاهدونها.

قصة مسلسل موسى لمحمد رمضان

المسلسل الجديد يقدم فيه محمد رمضان شخصية شاب صعيدي في حقبة الأربعينات، يسعى للإنفاق على أسرته، ويطارد من قبل جنود الاحتلال الإنجليزي، يتعرض لازمة كبيرة بعد فقد حبيبته وهروب شقيقته كما يذهب للقاهرة ويحول مسار حياته تماما ويغير ملابسه ويصبح من رجال الأعمال الذين يعملون في الاستيراد والتصدير ويعرف فتاة أخرى.

أبطال وصناع مسلسل موسى

يشارك في بطولة مسلسل موسى لمحمد رمضان عدد كبير من النجوم منهم سمية الخشاب وسيد رجب ورياض الخولي ومنذر ريحانة وتارا عماد وهبة مجدي ومفيد عاشور ومن تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج محمد سلامة ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي ويعرض على قنوات دي إم سي.

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