صندوق النقد الدولي: تعافي اقتصاديات بعض دول الشرق الأوسط في 2022

توقّع صندوق النقد الدولي اليوم الأحد، أن تعود اقتصادات الدول التي بدأت تلقيحا مبكرا ضد فيروس كورونا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى مستويات ما قبل الوباء العام المقبل، وذلك بعدما رفع توقعاته للنمو في المنطقة لعام 2021.وشهدت المنطقة التي تضم جميع الدول العربية وإيران تقلّص نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4 بالمئة في عام 2020؛ بسبب انخفاض أسعار النفط وعمليات الإغلاق لمنع انتشار فيروس كورونا.وقال صندوق النقد في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، سيبلغ 4 في المئة هذا العام، في ارتفاع بنسبة بنسبة 0.9 في المئة عن التوقعات السابقة في اكتوبر.وفي تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية الصادر الأحد، توقّع الصندوق الدائن أن تعود مستويات الناتج المحلي الإجمالي للقاحات المبكرة إلى مستويات عام 2019 في سنة 2022.