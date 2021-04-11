الأنبا فيلوباتير يعقد اجتماع الكهنة الأول بإيبارشية أبوقرقاص

عقد الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص وتوابعها، اجتماع كهنة الإيبارشية الأول له معهم، وذلك بدير مارمينا بمنهري.وبدأ اليوم بالقداس الالهي وعقبه اللقاء، وتناولوا فيه العديد من القرارات المطلوب اتخاذها في الإيبارشية.كما تخلل اللقاء عرض مسؤلي دار الكتاب بعض الخدمات التي ينتوي الدار تقديمها في الإيبارشية.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.