نظر استئناف «متحرش المترو» على حبسه 3 سنوات بعد قليل

تنظر محكمة مستأنف جنح النزهة، اليوم الأحد، استئناف المتهم الشهر إعلاميا بـ "متحرش المترو"، على الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه، في اتهامه بارتكاب فعل فاضح أمام فتاة بغرض التحرش بها.كانت محكمة الجنح قد قضت بالسجن 3 سنوات مع الشغل و20 ألف جنيه غرامة، على المتهم بواقعة التحرش بفتاة في مترو الخط الثالث.و استمعت النيابة لأقوال المجني عليها، والتي كشفت عن أنها أثناء ركوبها قطار مترو الانفاق العتبة للذهاب إلي محطة مترو عدلي منصور وفي محطة قباء نزلت جميع الفتيات اللاتي كن يركبن القطار، ولم يتبق غيرها ثم ركب شابين وجلسا في آخر العربة وصعد الشاب المتهم وجلس أمامي.وأضافت الفتاة أن شكل الشاب كان مريبًا فمنذ صعوده إلى العربة وهو يمسك بالجاكت الذي يرتديه ثم جلس ولم تنتبه إليه وأثناء استعدادها للنزول في المحطة التالية، شاهدت الشاب يتحسس أجزاء حساسة من جسده ويخدش حيائها، فاتصلت بخطيبها الذي قال لها بأن لا تنظر إليه وتقوم بتصويره وبالفعل حاولت تصويره دون أن ينتبه وكانت في حالة رعب شديدة من أن يؤذيها، وأرسلت الفيديو لخطيبها الذي نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه بائع بمحل لحوم مجمدة، مقيم بالقاهرة، وبحوزته شهادة طبية تفيد بمعاناته من مرض نفسي، وبمواجهته قرر أنه كان يقوم بتعديل ملابسه، وتحرر محضر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.