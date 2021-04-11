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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

«الداخلية»: زيارتين استثنائيتين بالسجون واستكمال «كلنا واحد» بمناسبة رمضان

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:11 ص
زيارة السجون
زيارة السجون
عمرو المزيدي
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تحرص وزارة الداخلية، مع كل مناسبة أن تقدم هدايا وتزف الأخبار السعيدة للمواطنين ومن ضمن تلك المناسبات شهر رمضان المعظم، حيث أعلنت وزارة الداخلية عن زيارتين استثنائيتين لنزلاء السجون، مع الإعلان عن مبادرة "كلنا واحد" لبيع السلع بأسعار مخفضة لرفع الغلاء عن كاهل المواطنين.


و وافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على منح جميع النزلاء زيارتين استثنائيتين على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكل قطاعات الوزارة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك فى إطار حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وكذلك بمناسبة استقبال شهر رمضان المعظم، وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لنزلاء السجون وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

كما أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الـ 17 من مبادرة « كلنا واحد»، لتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 60%،بالتنسيق مع كبرى السلاسل والكيانات التجارية والصناعية بجميع أنحاء الجمهورية، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

و بدأت مبادرة ( كلنا واحد ) اعتبارًا من يوم 15 مارس ولمدة شهر، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من (سلع غذائية «استراتيجية– أساسية»، سلع معمرة وأدوات منزلية– ملابس ومفروشات– مستلزمات طبية وقائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيرًا على المواطنين، وذلك بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى (خير زمان– هايبر وان– سبينيس- كارفور– أولاد رجب– العابد- عبدالله العثيم– الفرجانى– هايبر الشرق– خير بلدنا– إكسيبشن– الراية– المحلاوى- هايبر الشرقية– هايبر بلس وعيد لبيب– مول القاهرة- كازيون– أوسكار– أسواق فتح الله)، وتصل إلى أكثر من 750 فرعا على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في تلك المجالات للمشاركة في المبادرة.

و تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 30% و50% وذلك بالمنافذ والسرادقات، كما تم التنسيق مع مسؤولى عدد من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين، وإنشاء 4 سرادقات بالميادين الرئيسية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية) لعرض وبيع منتجاتهم من السلع (الغذائية، الصناعية )، وبعض مستلزمات البيت المصري خاصة محلية الصنع، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% و60%، إلى جانب التنسيق مع مسؤولي عدد من الشركات لإقامة معرض ثابت لمنتجات تلك الشركات، بساحة مجاورة لقاعة المؤتمرات التابعة لهيئة إستاد القاهرة الدولي وذلك خلال فترة المبادرة.

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