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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

إيبارشية ديروط تقصر صلوات 5 مناسبات على الكهنة فقط

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:10 ص
إيبارشية ديروط بالكنيسة
إيبارشية ديروط بالكنيسة
تريزة شنودة
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أعلنت إيبارشية ديروط بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا برسوم، أسقف الإيبارشية، أنها اتخذت عدد من الإجراءات الاحترازية الجديدة بالتزامن مع بدء الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

وتابعت الإيبارشية في بيان لها، أنه سوف تستمر صلوات القداسات اليومية بكنائس الإيبارشية، وفقًا لرؤية كاهن كل كنيسة مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية.

وأشارت إلى أنه سوف تقتصر صلوات 5 مناسبات الفترة المقبلة على الكهنة والشمامسة فقط، وتتمثل هذه المناسبات في صلاة جمعة ختام الصوم، وأحد الشعانين، وخميس العهد، والجمعة العظيمة، وعيد القيامة، وذلك للحد من التجمعات بها حفاظًا على أرواح شعب الإيبارشية.

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