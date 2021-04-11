إيران: لن نتوقف عن تخصيب اليورانيوم

أعلنت الخارجية الإيرانية اليوم الأحد، في نبأ عاجل لها، أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% واستخدام أجهزة الطرد المركزي لن توقف طهران، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية.وأعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن شبكة توزيع الكهرباء في منشأة نطنز النووية وسط إيران تعرضت لحادث فجر اليوم الأحد.وقال كمالوندي في تصريح خاص لوكالة أنباء "فارس" إن مجمع أحمدي روشن لتخصيب اليورانيوم في نطنز تعرض لحادث فجرًا، مؤكدًا على عدم وقوع إصابات بشرية أو تلوث إشعاعي نتيجة للحادث.