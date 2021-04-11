صحافة تونس عن زيارة قيس سعيد لمصر: تعزيز لمسار التعاون المميز

سلطت الصحف التونسية، اليوم الأحد، الضوء على زيارة الرئيس قيس سعيد لمصر، وحديثها عن الزيارة وأبعادها.وأشارت الصحف التونسية، إلى أن هذه الزيارة جاءت من أجل إرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المميز القائم بين تونس ومصر بما يُلبّي تطلعات البلدين إلى الاستقرار والنماء.وفي سياق متصل، وفقا للرئاسة التونسية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، زار الرئيس قيس سعيد، السبت، أضرحة الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات والجندي المجهول، وتلا الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة.وأفردت الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية مجموعة صور من زيارة الرئيس التونسي لضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.