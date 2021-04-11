إخماد حريق داخل شركة فى عابدين

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، اليوم الأحد، من إخماد حريق داخل شركة بمنطقة عابدين.تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شركة بشارع الجمهورية، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق.وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع امتدادها، وتمت عملية إخماد الحريق.