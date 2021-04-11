عرض مبكر لمسلسلين وبرنامج على «إم بي سي مصر»

أعلنت الصفحة الرسمية لقناة "mbc مصر"، من خلال ملصق دعائي عن بدء العرض المبكر لمسلسلين وبرنامج ضمن خريطتها الرمضانية ومواعيد عرضهم اعتبارا من يوم الإثنين.ويبدأ العرض المبكر لكل من مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبدالرازق، ويذاع في تمام الساعة الثامنة مساء، بينما يذاع برنامج المقالب" 5 نجوم" من تقديم غادة عادل، ومصطفى قمر، وكريم فهمي، ونور، ومحمد الشرنوبي في تمام الساعة التاسعة مساء، أما مسلسل "خلي بالك من زيزي" من بطولة أمينة خليل، ومحمد ممدوح، فيذاع في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.وفي سياق متصل، من المقرر أن يتم عرض مسلسلي "لحم غزال" و"خلي بالك من زيزي" على منصة "شاهد shahid"، اليوم الأحد، أي تسبق العرض قبل قناة MBC مصر" بـ 24 ساعة بحسب البيان الرسمي الصادر عن القناة.