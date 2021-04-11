تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 11-4-2021
الأحد 11/أبريل/2021 - 07:59 ص
يقدم موقع «الدستور»، في ضوء خدماته المتنوعة، تفاصيل حالة الطقس في مصر، اليوم الأحد 11-4-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة لهيئة الأرصاد الجوية.
حالة الطقس اليوم الآحد 11-4-2021 في مصر
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأحد لطيفًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائلًا للبرودة على السواحل الشمالية، ومعتدلًا على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.
كما يتوقع الخبراء أن تكون حالة الطقس باردة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائلة للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.
حالة أمواج البحر اليوم الأحد 11-4-2021 في مصر
وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، واضطراب في الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، حيث تصل سرعة الرياح ( 60:70 كم س)، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
(القاهرة 22 13 - الإسكندرية 19 14 - وادى النطرون 20 13 - طنطا 22 13 - شبين الكوم 22 13 - دمنهور 21 14 - بلطيم 20 14 - مطروح 18 13 - السلوم 18 11 - سيوة 23 09 - بورسعيد 19 14 - دمياط 19 14 ).
( الزقازيق 22 14 - المنصورة 22 13 - الاسماعيلية 23 10 - السويس 24 12 - العريش 20 12 - رفح 20 11 - رأس سدر 23 14 - نخل 20 08 - نويبع 26 16 - طابا 24 10 - كاترين 23 04 - الطور 22 15 - شرم الشيخ 24 17 - الغردقة 23 15 - مرسى علم 22 14 ).
( الفيوم 22 12 - بنى سويف 22 12 - المنيا 22 11 - أسيوط 22 11 - سوهاج 23 13 - قنا 26 14 - الأقصر 27 15 - أسوان 28 16 - ادفو 28 15 - أبوسمبل 27 17 - الوادى الجديد 26 14 - شلاتين 30 20 - أبو رماد 28 19 - حلايب 29 21 - رأس حدربة 28 20 ).
حالة الطقس اليوم الآحد 11-4-2021 في مصر
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأحد لطيفًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائلًا للبرودة على السواحل الشمالية، ومعتدلًا على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.
كما يتوقع الخبراء أن تكون حالة الطقس باردة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائلة للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.
حالة أمواج البحر اليوم الأحد 11-4-2021 في مصر
وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، واضطراب في الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، حيث تصل سرعة الرياح ( 60:70 كم س)، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى
(القاهرة 22 13 - الإسكندرية 19 14 - وادى النطرون 20 13 - طنطا 22 13 - شبين الكوم 22 13 - دمنهور 21 14 - بلطيم 20 14 - مطروح 18 13 - السلوم 18 11 - سيوة 23 09 - بورسعيد 19 14 - دمياط 19 14 ).
( الزقازيق 22 14 - المنصورة 22 13 - الاسماعيلية 23 10 - السويس 24 12 - العريش 20 12 - رفح 20 11 - رأس سدر 23 14 - نخل 20 08 - نويبع 26 16 - طابا 24 10 - كاترين 23 04 - الطور 22 15 - شرم الشيخ 24 17 - الغردقة 23 15 - مرسى علم 22 14 ).
( الفيوم 22 12 - بنى سويف 22 12 - المنيا 22 11 - أسيوط 22 11 - سوهاج 23 13 - قنا 26 14 - الأقصر 27 15 - أسوان 28 16 - ادفو 28 15 - أبوسمبل 27 17 - الوادى الجديد 26 14 - شلاتين 30 20 - أبو رماد 28 19 - حلايب 29 21 - رأس حدربة 28 20 ).