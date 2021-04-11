تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 11-4-2021

حالة الطقس اليوم الآحد 11-4-2021 في مصر



حالة أمواج البحر اليوم الأحد 11-4-2021 في مصر



درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر



يقدم موقع «الدستور»، في ضوء خدماته المتنوعة، تفاصيل حالة الطقس في مصر، اليوم الأحد 11-4-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة لهيئة الأرصاد الجوية.ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأحد لطيفًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائلًا للبرودة على السواحل الشمالية، ومعتدلًا على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.كما يتوقع الخبراء أن تكون حالة الطقس باردة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائلة للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، واضطراب في الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، حيث تصل سرعة الرياح ( 60:70 كم س)، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون مضطربة جدا وارتفاع الموج من 3 أمتار إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.(القاهرة 22 13 - الإسكندرية 19 14 - وادى النطرون 20 13 - طنطا 22 13 - شبين الكوم 22 13 - دمنهور 21 14 - بلطيم 20 14 - مطروح 18 13 - السلوم 18 11 - سيوة 23 09 - بورسعيد 19 14 - دمياط 19 14 ).( الزقازيق 22 14 - المنصورة 22 13 - الاسماعيلية 23 10 - السويس 24 12 - العريش 20 12 - رفح 20 11 - رأس سدر 23 14 - نخل 20 08 - نويبع 26 16 - طابا 24 10 - كاترين 23 04 - الطور 22 15 - شرم الشيخ 24 17 - الغردقة 23 15 - مرسى علم 22 14 ).( الفيوم 22 12 - بنى سويف 22 12 - المنيا 22 11 - أسيوط 22 11 - سوهاج 23 13 - قنا 26 14 - الأقصر 27 15 - أسوان 28 16 - ادفو 28 15 - أبوسمبل 27 17 - الوادى الجديد 26 14 - شلاتين 30 20 - أبو رماد 28 19 - حلايب 29 21 - رأس حدربة 28 20 ).