نائب التنسيقية عمرو درويش يتفقد نادي بنها الرياضي ويبحث آليات دعمه

تفقد النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نادي بنها الرياضي، حيث شهد مباراة الكرة الطائرة للناشئات بين النادي الأهلى ونادي بنها الرياضي، كما قام بجولة تفقدية للوقوف على احتياجات النادي من أجل التطوير وتقديم خدمات أفضل لأعضائه.وأكد النائب عمرو درويش، على ضرورة دعم النادي ومحاولة تذليل الصعوبات التي تواجه الفرق الرياضية وتطوير منشآته، لافتا إلى ضرورة تخطي الخلافات، وأن يسعى الجميع إلى النهوض بالنادي.ويواصل النائب عمرو درويش جولاته الخدمية في محافظة بنها وعقد لقاءات مع الأهالي للتعرف على مشكلاتهم.