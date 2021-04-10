«انتقاما لشرفه».. سائق يقتل مسجل خطر حاول اغتصاب زوجته في الشارع بالمنوفية

قتل سائق مسجل خطر في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بعد خروجه من السجن بيوم واحد فقط، حيث تحرش بسيدة في الشارع وحاول تمزيق ملابسها واغتصابها، فانتقم منه الزوج بقتله.وأوضحت التحقيقات أن الزوجه توجهت لمنزل قريب في الشارع واحتمت به في وجود إحدى السيدات وهي شاهدة على ما حدث، وعندما تعالت الصيحات تجمع الأهالي وأبعدوه عن الزوجة، وتواصلت الزوجة مع زوجها الذي ترك عمله وذهب مسرعا للمنزل فوجد ملابسها ممزقة ويظهر عليها علامات الاعتداء.وقرر الزوج الانتقام لشرفه وتوجه للمسجل خطر، وكان يحمل معه «مشرط» وأثناء المشاجرة بينهما أخرج الآلة الحادة وطعن المجني عليه طعنتين أحداهما في البطن والثانية في الفخذ، موضحا أن المتهم لم يسجل ضده أي قضية من قبل.