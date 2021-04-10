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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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احذر.. البطاطس والحلويات والشوكولاتة والبرجر تسبب الوفاة

السبت 10/أبريل/2021 - 09:50 م
جريدة الدستور
إسلام جمال
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أظهرت دراسة نشرها موقع «ديلي ميل» البريطاني، أن تناول وجبة واحدة من الأطعمة فائقة المعالجة بما في ذلك رقائق البطاطس والحلويات والشوكولاتة والبرجر يمكن أن يزيد من خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 9٪.

واستخدم باحثون من جامعة «نيويورك» بيانات من دراسة أجريت على 3003 بالغين في منتصف العمر لفحص دور الأطعمة المصنعة في أمراض القلب والأوعية الدموية.

وجد الفريق أن الاستهلاك العالي للأطعمة فائقة المعالجة يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب ويزداد الأمر سوءًا كلما تناولت المزيد من الطعام.

قال فيليبا جول، المؤلف الرئيسي للدراسة: "تضيف النتائج التي توصلنا إليها إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى فوائد القلب والأوعية الدموية للحد من الأطعمة فائقة المعالجة".

كما ارتبط شرب المشروبات الغازية منخفضة السعرات الحرارية وغيرها من الأطعمة الخفيفة "الصحية" بما في ذلك الحبوب والبروتين، بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

تشمل الأطعمة فائقة المعالجة، المشروبات الغازية والوجبات الخفيفة المعبأة الحلوة أو المالحة والآيس كريم والشوكولاتة والحلويات، كما تشمل أيضًا السمن النباتي والأطعمة القابلة للدهن والبرجر.

يشكل استهلاك الأطعمة فائقة المعالجة أكثر من نصف السعرات الحرارية اليومية في النظام الغذائي العادي ويتم استهلاكها بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم.

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