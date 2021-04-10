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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الليبى يعلن بناء 3 مدن فى بنغازى

السبت 10/أبريل/2021 - 08:58 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
محمد عمر
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أعلن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، أن القوات المُسلحة ستشرع في بناء ثلاث مدن كاملة مُتكاملة في مدينة بنغازي تستوعب 12 مليون نسمة على الأقل.

جاء ذلك في تصريحات لحفتر خلال لقائه اليوم آهالي وأسر شهداء القوات المُسلحة من ربوع ليبيا من خلال مُلتقى أسر شهداء الوطن، والذي عُقد في مقر القيادة العامة - الرجمة، حسب بيان لشعبة الإعلام الحربي بالجيش.

كما أعلن حفتر عن تخصيص 20000 وحدة سكنية لأسر الشهداء والجرحى، وتوفير فرص عمل لأبنائهم وفتح عدد من المستشفيات والتي تختص بالرعاية الطبية لأسر الشهداء.

وقال قائد الجيش إن القوات المسلحة تتكفل بالمصاريف الدراسية لأبناء الشهداء حتى تخرجهم فى الجامعات، مشيرًا إلى أن الأولوية في طلبات الحج والعمرة ستكون لأسر الشهداء.

وأضاف حفتر أن القوات المُسلحة ستشرع في بناء ثلاث مدن كاملة مُتكاملة في ضواحي مدينة بنغازي، حيث تستوعب هذه المدن الجديدة مالا يقل عن اثنا عشر مليون نسمة".

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