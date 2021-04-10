«الطب الشرعي وعلاقته بالقانون الجنائي» ندوة لمحامي حلوان غدًا

أعلنت لجنة الفكر القانوني بنقابة محامي حلوان، عن تنظيمها ندوة قانونية بعنوان (المبادئ العامة الطب الشرعي وعلاقته بالقانون الجنائي)، لمحامي حلوان، غدًا الأحد، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بمقر النقابة الفرعية.يحاضر في الندوة الدكتور محمد الجفلان، أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة.فيما تقدمت النقابة الفرعية بخالص الشكر والتقدير لكل أعضاء لجنة الفكر القانوني لتعاونهم المستمر؛ لتقديم أفضل الأعمال للسادة المحامين، متقدمة أيضًا بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.