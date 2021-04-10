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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جنوب آسيا يتجاوز 15 مليون إصابة بكورونا

السبت 10/أبريل/2021 - 05:27 م
كورونا في آسيا
كورونا في آسيا
وكالات
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أظهر إحصاء "رويترز" أن الإصابات بفيروس كورونا في منطقة جنوب آسيا تجاوزت 15 مليونا، اليوم السبت، مع تصدر عدد الإصابات اليومية القياسية ونقص اللقاحات في الهند القائمة.

ويمثل جنوب آسيا، الذي يضم الهند وبنجلادش وباكستان وبوتان ونيبال وجزر المالديف وسريلانكا 11 في المئة من الإصابات العالمية ونحو ستة في المئة من الوفيات، ويقطن المنطقة 23 في المئة من سكان العالم البالغ عددهم 7.59 مليار نسمة.

وتحتل الهند المركز الثالث على مستوى العالم من حيث إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا مسجلة أكثر من 84 في المئة من حالات الإصابة والوفيات في جنوب آسيا.

وسجل ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان 145384 إصابة جديدة اليوم السبت في أسرع ارتفاع في العالم وخامس رقم قياسي في البلاد هذا الأسبوع بالإضافة إلى 794 حالة وفاة.

وتنحي الحكومة باللوم في الارتفاع الحالي على الازدحام والإحجام عن استخدام الكمامات.

وعلى الرغم من تكثيف حملة التطعيم، حيث تقوم السلطات بتطعيم نحو أربعة ملايين شخص يوميا، قالت عدة ولايات إنها ترشد إعطاء الجرعات، لأن الحكومة الاتحادية لا تعوض النقص في المخزون في الوقت المناسب.

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