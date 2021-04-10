عضو «رجال الأعمال» يقترح ضم الوحدات تحت الإنشاء لمبادرة التمويل العقاري

ثمن المهندس أحمد الشناوي عضو جمعية رجال الأعمال، بالمبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة 3% وتقسيط لمدة 30 سنة، مؤكدًا أنها ستساعد العديد من الشباب، كما انها ستحدث انتعاشة للقطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، مشيرًا ان اعضاء جمعية رجال الأعمال اجتمعوا وأعدوا توصيات ستقدم للبنك المركزي لكيفية نجاح المبادرة والاستفادة منها.وأكد الشناوي خلال التوصيات المقدمة للبنك المركزي والتي حصلت "الدستور" عليها، على ضرورة وجود قرار حازم بتمويل الوحدات تحت الإنشاء لضمان وجود مردود إيجابي من المبادرة وتحقيق الاستفادة لكافة الاطراف، حيث ان العبئ الأكبر بالنسبة للتمويل العقاري في المرافق وتطوير البنية التحتية للمشروع، لذا يجب التأكيد على ضرورة وجود تمويل تحت الانشاء.وطالب عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، برفع سعر الوحدة إلى مليون ونصف أو مليون وسبعمائة ألف، وخاصة أن شريحة الدخل المتوسط تحتل شريحة كبيرة من المجتمع.