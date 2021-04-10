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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

أوكرانيا: افتتاح كنيس يهودى فى كييف تخليدًا لذكرى الهولوكوست

السبت 10/أبريل/2021 - 02:52 م
الهولوكوست في أوكرانيا
الهولوكوست في أوكرانيا
سارة شريف
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أفادت مواقع إسرائيلية بأنه افتتح كنيس يهودي جديد في حديقة بابين يار في كييف بأوكرانيا، أمس الجمعة، حيث قتل النازيون أكثر من 30 ألف يهودي في يومين فقط خلال الهولوكوست، حسبما ذكرت وكالة التلجراف اليهودية.

وتم افتتاح الكنيس اليهودي، الذي تبلغ مساحته حوالي 300 قدم مربع، الأربعاء الماضي، عشية يوم ذكرى المحرقة في إسرائيل الذي يحيي ذكرى الضحايا اليهود للنظام النازي، بحضور الحاخام الأوكراني الأكبر يعقوب دوف بليتش من بين 10 حاخامات محليين حضروا حفل الافتتاح.

وقال مصمم المبنى، مانويل هيرتز، إن من السمات الخاصة للهيكل الجديد أنه قابل للطي، مضيفا "الجودة الديناميكية للمبنى مهمة" وتابع: "ليس فقط لأنها طقوس جديدة وعملية جماعية. ولكن أيضًا لأنه يتمتع بجودة خفية. البناء لا يفرض نفسه على المنطقة بطريقة ما لديها نهج رقيق للغاية على الأرض. هذه الأرض التي تكاد تكون مقدسة".

ومن جهته قال حاخام إسرائيل مئير لاو، أحد الناجين من الهولوكوست والحاخام الأشكنازي السابق لإسرائيل: "إحياء الذكرى من خلال إنشاء كنيس هو أمر رائع. كان النازيون يعلمون أنه طالما أن العقيدة اليهودية موجودة، فلا يمكن القضاء على الشعب اليهودي".

وتعتبرمذبحة بابي يار هي أكبر مذبحة للمحرقة الأوكرانية التي نفذتها وحدات القتل المتنقلة في الاتحاد السوفيتي، قُتل خلالها 33771 يهوديًا على يد فرق الإعدام النازية والمتعاونين معها في 29-30 سبتمبر 1941 ، بالقرب من وادي بابي يار.

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