رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 10 أبريل 2021 الموافق 28 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أهم رسائل القمة المصرية التونسية

السبت 10/أبريل/2021 - 02:40 م
القمة المصرية التونسية
القمة المصرية التونسية
جميلة على
طباعة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بقصر الاتحادية، الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي حل ضيفًا عزيزًا على مصر في زيارة رسمية لمدة 3 أيام..
وفي هذا السياق ترصد "الدستور" أهم رسائل هذه القمة:

التأكيد على الترابط بين الدولتين
أكدت القمة على قوة الترابط بين الشعبين التونسى والمصرى تلك الروابط التاريخية العميقة التى أكد عليها الرئيس السيسى خلال كلمته اليوم.

التأكيد على وحدة الموقف تجاه حق مصر المائى
كما أكدت القمة على حق مصر التاريخى فى حصتها من مياه النيل من خلال ما قاله الرئيس التونسى خلال القمة من كون الأمن المائى المصرى جزء من الأمن القومى لتونس وان تونس لا تقبل بالمساس بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.

الأمن المائى المصرى جزء من الأمن القومى العربى
شددت القمة على أهمية الحفاظ على الأمن المائى المصرى لكونه جزء من الأمن القومى العربى وأن التعدى على حقوق مصر المائية هو بمثابة إعلان الحرب على الأمن القومى العربى وتهديده وهو ما لا يقبله العرب.

تحقيق التنمية الشاملة ومواجهة التطرف والإرهاب
الاتفاق على تحقيق التنمية الشاملة، ومواجهة التدخلات الإقليمية السلبية في المنطقة، ومنع تقويض الدولة الوطنية، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف
كما حظيت جهود تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية بين البلدين باهتمام خاص في المباحثات.

التأكيد على استعداد مصر لتطوير التعاون بين البلدين
وأكدت القمة استعداد مصر لتطوير هذا التعاون بما يحقق أهداف التنمية في البلدين سواء على مستوى التبادل التجاري أو الاستثماري.

التعاون الثقافى بين البلدين.
كما بحثت القمة سبل الارتقاء بالتعاون الثقافي بين البلدين لكون أن للثقافة دورا هاما في التصدي لمخاطر التطرف الفكري التي تواجهها دول المنطقة.

عام 2022-2021 عام الثقافة المصرية التونسية
تم الاتفاق بين البلدين من خلال هذه القمة على إعلان عام ۲۰۲۱-۲۰۲۲ عامًا للثقافة المصرية التونسية من خلال تفعيل الأنشطة الثقافية والفنية المشتركة بمختلف مناحيها في كل من مصر وتونس، بما يعكس التاريخ المشترك بين الشعبين والتواصل القائم بينهما.

مكافحة الإرهاب
التأكيد على تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب ومطالبة المجتمع الدولي بتبني مقاربة شاملة للتصدي لتلك الظاهرة بمختلف أبعادها الأمنية، والاقتصادية والاجتماعية، والتنموية، والفكرية والأيديولوجية، وكذلك من خلال مواجهة كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء، وتقويض قدرتها على استقطاب أو تجنيد عناصر جديدة، وتجفيف منابع تمويلها، بالإضافة إلى أهمية مواجهة الفكر المتطرف الذي يشكل تهديدا على المنطقة وشعوبها.

دعم القضية الفلسطينية
أكدت القمة الثنائية على أهمية مواصلة الجهود العربية من أجل دعم القضية الفلسطينية كونها القضية المحورية للعالم العربي، وضرورة بذل الجهود لتطبيق مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

موقف موحد تجاه الأزمة الليبية
كما تناولت القمة تطورات الأزمة الليبية، وأكدت على ضرورة تفعيل الدور العربي إزاء هذه الأزمة، ورحبت بما تم التوصل إليه مؤخرا من تشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا، والاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم لها بما يمكنها من أداء دورها في إدارة المرحلة الانتقالية، وعقد الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الجاري، وإنهاء التدخلات الخارجية وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين والإرهابيين الأجانب من ليبيا بما يضمن استعادتها لاستقرارها الكامل والمنشود ويصون سيادتها ووحدة أراضيها ومقدرات الشعب الليبي الشقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الرهاب الجنسي».. معاناة سيدات ترفض أجسادهن العلاقة الحميميّة (بودكاست)

حالة الطقس اليوم السبت 10 أبريل 2021 فى مصر

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

تونس: زيارة قيس سعيد لمصر تهدف إلى ربط جسور التواصل


الصور

image description

مياه أسيوط: استمرار عمليات الإحلال والتجديد بالمحافظة

image description

محافظ أسيوط يرسل برقيات تهنئة للرئيس السيسي ورئيس الوزراء بمناسبة رمضان

image description

محافظ أسيوط: زراعة 233 ألف فدان قمح وتجهيز 28 شونة لاستلام الأقماح

image description

جامعة أسيوط تقيم احتفالية «لأجلك يا أمى» لتكريم الأمهات

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

الأكثر قراءة

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

السعودية تعتمد الخطة الأمنية لمناسك العمرة فى رمضان

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال في رمضان 2021

معايدات رمضان 2021.. أفضل رسائل تهنئة بمناسبة الشهر الكريم

رماد وحجارة ساخنة إثر ثوران بركان فى جزيرة سانت فنسنت فى الكاريبى

«تودز» تضم نجمة إنستجرام «كيارا فيرانيي» إلى مجلس إدارتها

أيام زمان

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

يحلم بتجسيد الملك فاروق ومحمد علي.. اعترافات يحيى الفخراني

«أبو الأنوار».. كواليس خلافات جيهان السادات مع أم كلثوم

اعترافات «ذو الفقار» عن غيرة مريم فخر الدين من هند رستم

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
صفاء النجار
ربيع السرد فى جزيرة الورد
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ درويش الحريرى.. المُلحّن والمُعلم
ماجد حبته
تحرير «الشام» فى القرم!
المزيد

الثقافة

فرقة دار الأوبرا للموسيقى العربية تواصل عروضها بقرى الأقصر (صور)

قرى دمياط تستقبل القوافل الثقافية

«أفيش الصناعات الثقافية».. محاضرة لـ«مصطفى عوض» بجامعة الإسكندرية

«عيلة الفقرى» تستضيف أطفال المتحابين فى الله بالمسرح العائم