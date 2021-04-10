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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تفاصيل الجمعية العامة لمنجم السكرى.. والملا يشيد بأداء «سنتامين»

السبت 10/أبريل/2021 - 02:59 م
طارق الملا
طارق الملا
سيد الابنودى
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اعتمد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الجمعية العمومية غير العادية لشركة السكري لمناجم الذهب، وذلك بحضور الدكتور أسامة فاروق، رئيس هيئة الثروة المعدنية، ومارتن هورجان، المدير التنفيذي لشركة سنتامين المالكة لمنجم السكري.

وأكد الدكتور أسامة فاروق، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن وزير البترول خلال الجمعية أنهى بعض الخلافات التى كانت متعلقة بين الهيئة وشركة سنتتامين على مدار 15 عامًا ماضية، حيث تم الاتفاق على المبادئ الأساسية التى سيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة، من حيث المراجعات الحسابية والتسوية.

وأوضح رئيس الهيئة لـ"الدستور"، أن الوزير قام بعمل مجهود كبير لإنهاء هذا الخلاف مع رئيس الشركة الأجنبي مارتن هورغان، مدير شركة سنتامين، الذى أشاد بدور مصر فى إنهاء الخلافات والتوصل لاتفاق نهائي واستمرار العمل وفقًا لآليات محددة تم الاتفاق عليها لزيادة الإنتاج والاستثمارات بالمنجم.

كما أشاد وزير البترول بمجلس إدارة سنتامين فى إدارة وتشغيل المنجم وزيادة الإنتاج، والذى يعد المنجم الوحيد فى مصر حتى الآن الذى يعمل وفق أحدث النظم العالمية فى عملية إنتاج واستخلاص الذهب.

وأشار الوزير، خلال الجمعية، إلى المزايدة العالمية الأولى التى طرحتها مصر مؤخرًا للبحث والتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية، والتى فازت بها شركات عالمية من ضمنها شركة "سنتامين" بنحو 24 موقعًا سيتم العمل فيها خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه قال مارتن هورغان، إن إنهاء الخلاف الذى دام سنوات طوال يعطى للشركة حافزا كبيرًا فى بذل مزيد من الجهد والعمل على زيادة الإنتاج وضخ استثمارات جديدة فى مصر فى ظل القيادة السياسية وإدارة المهندس طارق الملا وزير البترول للثروات التعدينية فى مصر.

وكانت شركة سنتامين المالكة لمنجم السكري في مصر، أعلنت فى مارس الماضي، عن أهم المؤشرات المالية للعام المالي 2020-2021، والذي تحققت خلاله إيرادات قياسية بلغت 829 مليون دولار أمريكي من مبيعات الذهب البالغة 468.681 ألف أوقية بمتوسط سعر محقق للذهب تم بيعه 1766 دولارًا أمريكيا لكل أونصة.

كما حققت سنتامين إجمالي أرباح بلغت 315 مليون دولار قبل الضريبة، مقارنة بـ173 مليون دولار في الفترة نفسها من 2019، بنسبة نمو 82%.

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