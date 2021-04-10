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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

قرى دمياط تستقبل القوافل الثقافية

السبت 10/أبريل/2021 - 01:35 م
ثقافة دمياط
ثقافة دمياط
جمال عاشور
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تولي الهيئة العامة لقصور الثقافة اهتماما بالغا بإبراز القامات الأدبية والثقافية في ربوع الوطن، حيث طرح المنتدى الثقافي لقصر ثقافة دمياط بالتعاون مع إستاد دمياط لمحات عن مجمل أعمال الأدب والفن لأسماء كتاب وروائيين من أبناء المحافظة، شارك فيه الكاتب سمير الفيل والقاص حلمي ياسين بعرض لمسيرة كتاب المسرح والسيناريو والقصة، ليكون من أبرزهم أحمد ضيف المؤرخ العربي ورئيس المجمع اللغوي الحائز على جائزة الدولة التشجيعية والتقديرية للآداب وجائزة الملك فيصل، فقد خص الفيل ذكر أعماله بالعصر الجاهلي وكتاب العصر الإسلامي وموسوعة تاريخ الأدب العربي، تابع ياسين مع الفيلسوف الوجودي عبد الرحمن بدوى ابن مدينة شرباص بدمياط ليضيف الفيل بإحصاء أعماله التي تدافع عن العرب ضد أراء المستشرقين إلى جانب مشاركته بكتابة دستور ١٩٥٣، ووصل مجمل أعماله إلى أكثر من 150 مؤلفا، واستمرت قراءات الفيل لتصل للروائية لطيفة الزيات التي استمدت شهرتها كونها كاتبة سياسية ضد الانجليز ومحاربتها لتأمين حقوق المرأة ومن أهم أعمالها رواية الباب المفتوح، أدار حلمي ياسين الجانب الأخير من اللقاء مع الجمهور من خلال محاورات وأسئلة.

وتستمر قوافل دمياط الثقافية فعالياتها بمراكز الشباب لتصل من بيت ثقافة السرو ولقاء عن اليتيم وفضل رعايته مع مصطفى عنتر، بجانب أمسية شعرية للشاعر إيهاب عجيز، بجانب مشاركة مواهب البيت فى الغناء والإلقاء وتأليف الشعر منهم عبد العال محمد شتية، إيمي ممدوح، أمل مهران، والختام بورشة فنية مع الفنان يحيى أمين العشري، وفي نفس السياق استقبلت جمعية تنمية المجتمع بالزرقا قافلة بيت ثقافة الزرقا بأنشطة تنوعت بين محاضرة عن سيناء ارض البطولات مع د. محمد خليفة، وأمسية للشاعر إيهاب عجيز في حب الوطن، بالإضافة لورشة رسم وتلوين للفنانة مريم شحتة.

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