سر تصدر شام الذهبي قائمة «التريند» بعد خطبتها

تصدر اسم شام الذهبي نجلة الفنانة السورية أصالة قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث الشهير "جوجل" بعد إعلان خطبتها أمس الجمعة من شاب مصري يدعى أحمد هلال وشاركت أصالة مع متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام صورة لابنتها شام الذهبي وعلقت عليها قائلة: "لأنّي مابخبّي عنكم معلومة وبعتقد أيّ خبر لازم تاخدوه منّي طالما أنا بينكم موجودة، وبناء عليه اليوم خطبة بنتي شام على شب خلوق ومهذّب وأهمّ شي بيخاف من الله".وأضافت قائلة:"وهالفرح شاغلني بالإضافة لمسؤولياتي تجاه ولادي وشغلي وعيلتي وأصحابي القراب، ولما يكون فيه شي جديد أنا رح خبّركم عنّه، أدعوا لأحمد وشام يعيشوا حياة طيبه نقيّه خاليه منّ كلّ أنواع الألم وعقبال البنات والصبيان يلاقوا حلمهم ويعيشوا حياة مستقرّة حلوة نظيفة، آمين ياربّ العالمين".وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس الجمعة، مقطع فيديو من داخل حفل الخطوبة الذي أقيم على إحدى المراكب النيلية في جو عائلي اقتصر على حضور أفراد أسرة العروسين، وظهرت شام الذهبي خلاله وهي ترتدي خاتم الخطوبة.ونشرت شام الذهبي صورة لها مع خطيبها وعلقت: "أيتها القلوب الحاضرة.. ليس لكل أحد أن يكون محبوبًا، لأن المحبوب يحتاج إلى صفات وفضائل، لا يرزقها كل إنسان، ولكن لكل أحد أن يأخذ نصيبه في الحب وينعم به، فإذا فاتك أيها القارئ العزيز أن تكون محبوبًا، فلا يفتكيا عزيزى أن تكون محبًا، ولتعلموا أنما الحب ما ثبت، اللهم نسألك الثبات.. أحمد وشام".وكانت قد شام خطبتها عن خطيبها طبيب التجميل معتز نصير، وذلك عقب قرابة شهرين من خطبتهما التي تمت في حفل عائلي كما أنها قامت بحذف جميع الصور التي كانت تجمعها مع خطيبها السابق عبر حسابها الشخصي بـ"الإنستجرام".