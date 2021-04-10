«العدل» في المونتاج لإنهاء حلقات «بين السما والأرض»

دخل المخرج الشاب محمد جمال العدل غرفة المونتاج خلال الساعات الماضية عقب انتهاء تصوير مسلسله الجديد "بين السما والارض" لاستكمال مونتاج الحلقات قبل عرض المسلسل خلال شهر رمضان القادم.وينتهي العدل من المونتاج كاملا خلال الأسبوع الجاري، حيث بدأ قبل أيام بالتوازي مع تصوير المشاهد النهائية من العمل الجديد المقرر عرضه على قنوات أون.العمل الجديد استعان طاقمه بالمطرب رامي جمال لوضع صوته على تتر العمل الجديد بعد الاتفاق على الكلمات بشكل نهائي من كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد العدل وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام في اولى تجاربه في الدراما التليفزيونية.مسلسل "بين السما والأرض" من بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرجى.