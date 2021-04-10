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سياسي

غرفة مجهزة لشباب المحامين بنقابة محامين سوهاج

السبت 10/أبريل/2021 - 11:55 ص
جريدة الدستور
سيد على
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أعلنت لجنة الشباب بنقابة محامي سوهاج الفرعية، عن تخصيص غرفة بكامل أغراضها لتكون مقرًا لشباب المحامين، بعد عرض الأمر على النقيب الفرعي عادل أبو الشباب، والذي بدوره وافق على تخصيص الغرفة، وقامت فرعية سوهاج بمخاطبة النقيب العام رجائي عطية لفرشها بكافة مستلزماتها.

وأكد مجلس النقابة الفرعية اهتمام نقيب المحامين رجائي عطية بشباب المحامين، والعمل على تقديم كافة وسائل الدعم لهم، على جميع الأصعدة والمستويات، لبناء جيل جديد قادر على حمل راية المحاماة.

وقال محمد فواز، عضو لجنة الشباب بسوهاج، إن رجائي عطية، نقيب المحامين، هو الداعم الأول لشباب المحامين، والذي وافق على طلب فرش الغرفة بعد موافاة النقابة العامة بعروض أسعار.

وأشار إلى أنه تم فرش الغرفة بمكتب وطقم أنترية وكراسي وشاشة 50 بوصة وماكينة تصوير، وجهاز كمبيوتر وطابعة أوراق، ومبرد مياه ومنضدة اجتماعات، بالإضافة إلى تجهيز حمام خاص بها.

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