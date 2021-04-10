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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحفظ على أدوية وفيتامينات مهربة بـ3 ملايين جنيه بالإسكندرية

السبت 10/أبريل/2021 - 11:25 ص
أدوية
أدوية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية التحفظ على كميات من الفيتامينات والمكملات الغذائية والأدوية الخاصة بعلاج عدد من الأمراض، بعضها مجهول المصدر وممنوع تداولها داخل البلاد، وأخرى مهربة من الخارج وغير مسجلة، قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحبي المضبوطات على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط المباحث يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين بممارسة نشاط إجرامي فى الاتجار بالأدوية المستوردة وغير المسدد عنها الرسوم والضرائب المستحقة، متخذين من إحدى الشقق الكائنة بدائرة قسم شرطة أول الرمل مقرًا للترويج لنشاطهما المؤثم فى بيع الأدوية لعملائهما بنطاق المحافظة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم استهدافهما وألقي القبض عليهما داخل الشقة المشار إليها، وبتفتيشها عثر على كمية كبيرة من الفيتامينات والمكملات الغذائية والأدوية الخاصة بعلاج عدد من الأمراض، بعضها مجهول المصدر وممنوع تداولها داخل البلاد، وأخرى مهربة من الخارج وغير مسجلة وغير مسدد عنها الضرائب والرسوم المستحقة، وجهاز حاسب آلى بفحصه فنيًا تبين أنه محمل عليه بيانات وأسماء الأدوية المضبوطة، و2 هاتف محمول خاص بتلقى طلبات الشراء من عملائهما.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما تلك المضبوطات بقصد بيعها والاستفادة بفارق السعر بالمخالفة للقانون، وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بمبلغ 3 ملايين جنيه تقريبًا.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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