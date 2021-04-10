أبوالغيط يصل إلى بغداد

وصل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، اليوم السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد.وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان، بأن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط وصل إلى بغداد.ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية فؤاد حسين مؤتمرا صحفيا مشتركا مع أبوالغيط في مبنى الوزارة.