السعودية.. إعدام 3 جنود بتهمة الخيانة العظمى

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم السبت، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 جنود من منسوبيها بتهمة ارتكابهم جريمة الخيانة العظمى، حسب وكالة الأنباء السعودية.وقال بيان للوزارة إنه أقدم كل من "الجندي الأول محمد بن أحمد بن يحيى عكام، والجندي الأول شاهر بن عيسى بن قاسم حقوي، والجندي الأول حمود بن إبراهيم بن علي حازمي)"، من منسوبي وزارة الدفاع بصفتهم العسكرية على ارتكاب جريمة الخيانة العظمى.وأوضح أن التحقيق معهم أسفر عن إدانتهم بارتكاب جريمة الخيانة العظمى بالتعاون مع العدو بما يخل بكيان المملكة ومصالحها العسكرية، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة وتوفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهم ثبت ما نسب إليهم، مما جعلهم في حل من هذه الأمانة العظيمة الموكلة لهم قبل أن يتعدى ضرر فعلهم إلى كيان الوطن وأمنه.وأكد البيان أنه قد صدر بحقهم حكم بثبوت إدانتهم بما أُسند إليهم والحكم عليهم بالقتل وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي، وتم استيفاء إجراءات تدقيق الحكم، والمصادقة عليه، وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهم.وأشار إلى أنه قد تم تنفيذ حكم القتل بحق المذكورين اليوم السبت بقيادة المنطقة الجنوبية.