حسن روحاني: إيران لم تسعى لامتلاك سلاح نووي

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، عدم سعي بلاده لامتلاك سلاح نووي، وفقا لما أوردته قناة "العربية" في نبأ عاجل لها قبل قليل.وأضاف روحاني، أن عمليات تطوير الأنشطة النووية منذ التوقيع على الاتفاق تسير بشكل قانوني ومشروع.وفي وقت سابق من اليوم، تم البدء في ضخ الغاز بوحدات طرد مركزي حديثة منتجة محليا في منشأة نطنز النووية.