بايدن يشكل لجنة لبحث سبل زيادة أعضاء المحكمة العليا الأمريكية

شكل الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، لجنة مشتركة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لبحث إمكانية إجراء تغييرات بالمحكمة العليا تشمل زيادة عدد أعضائها فوق تسعة قضاة وهو هدف يأمل بعض الديمقراطيين في أن ينهي سيطرة المحافظين عليها.كما ستدرس اللجنة الذي شكلها بايدن بأمر تنفيذي وتتألف من 36 عضوا إمكانية فرض حدود لفترات ولاية القضاة بدلا من النظام الحالي الذي يمنح العضوية مدى الحياة.وتتألف المحكمة العليا الأمريكية من تسعة قضاة منذ عام 1869 لكن الكونجرس يملك سلطة تغيير العدد وأجرى ذلك بالفعل من قبل.