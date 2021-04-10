الرئيس الأمريكى يشكل لجنة خبراء لإصلاح المحكمة العليا وسط رفض الجمهوريين

شكل الرئيس الأمريكي جو بايدن،اليوم السبت، لجنة خبراء لإصلاح المحكمة العليا، فيما اتهم الجمهوريين بايدن برغبته في مهاجمة هذه المؤسسة القوية المسؤولة في الولايات المتحدة عن البت في أكثر المسائل المجتمعية حساسية، حيث وقع بايدن قرارًا بإنشاء هذه اللجنة التي سيكون أمامها ستة أشهر لتقديم توصياتها.ووفقًا للرئاسة الأمريكية، ستدرس اللجنة المكوّنة من خبراء ديمقراطيين وجمهوريين، الجوانب الأكثر حساسية لإصلاح المحكمة العليا: «مدة ولاية أعضائها، عددهم، المسار الذي تختار بموجبه المؤسسة الحالات التي تنظر فيها، قواعدها وعملها».وقال البيت الأبيض: «هذه المبادرة جزء من التزام الإدارة بدراسة الإجراءات بعناية فائقة لتحسين العدالة الفدرالية».