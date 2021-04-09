مصرع طفلة وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم قطار بعربة كارو بالمنيا

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 4 آخرون إثر اصطدام قطار بعربة كارو أمام مزلقان قرية ماقوسة التابعة لمركز المنيا، مساء اليوم الجمعة.انتقل إلى موقع الحادث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ونائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، والعميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية للوقوف على تداعيات الحادث.وقال مسئول بالسكة الحديد، إن حركة القطارات لم تتعطل جراء الحادث، وإن التحريات الأولية تشير إلى أن سائق العربة الكارو عبر المزلقان أثناء غلقه ونتج عن ذلك وقوع الحادث.