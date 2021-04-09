ناسا: كويكب ضخم ينتقل بين الأرض والقمر غدًا

كشفت وكالة ناسا الفضائية، أن كويكبًا ضخمًا بحجم ثلاثة أضعاف حجم حافلة سيتنقل بين الأرض والقمر غدًا على مسافة 159 ألف ميل فقط.وفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى، فمن المقرر أن تطير صخرة الفضاء التي يبلغ طولها 108 أقدام، والتي يطلق عليها اسم 2021 جي تي 3 بالقرب من الأرض في 10 أبريل، مما يجعلها أقرب نقطة إلى الكوكب في حوالي الساعة العاشرة والنسف مساء بتوقيت جرينتش.وتقول ناسا إن الكويكب لا يشكل أي تهديد مباشر للحياة على الأرض لأنه سيكون بعيدًا جدًا في أقرب نقطة له ليصطدم بكوكب الأرض.وأوضح العلماء أن صخرة الفضاء التي ستنطلق بين الأرض والقمر بسرعة 54000 ميل في الساعة، باهتة جدًا بحيث لا يمكن رؤيتها بأي شيء سوى بأكبر التلسكوبات الاحترافية.والكويكب هو قطعة كبيرة من الصخور التي خلفتها حوادث الاصطدام أو النظام الشمسي المبكر، يقع معظمها بين المريخ والمشتري في الحزام الرئيسي.والمذنب هو صخرة المشمولة في الجليد، والميثان وغيرها من المركبات، تأخذهم مداراتهم بعيدًا عن النظام الشمسي كثيرًا.وخلال رحلتها حول الشمس، تعبر صخرة الفضاء المسار المداري للمريخ والأرض والزهرة وعطارد، مما يجعلها تصادمًا محتملًا لجميعهم، على الرغم من أن هذا المدار هو الكوكب الوحيد الذي سيكون قريبًا منه هو الأرض.