هل ستحضر ميجان جنازة الأمير فيليب؟

يستعد الأمير هاري للعودة إلى بريطانيا لحضور جنازة جده الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث، وفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطاني.ومن المقرر أن يحضر هاري الحدث في سانت جورج تشابل، وندسور على الأرجح الأسبوع المقبل، على الرغم من عدم وجود أي معلومات حول ما إذا كانت ميجان ستنضم إليه أم لا.ومن المحتمل أن يقوم هاري بالرحلة إلى لندن على متن طائرة خاصة من منزله بالقرب من لوس أنجلوس ومن المفهوم أنه قد يُسمح له باستخدام إعفاء دبلوماسي للتنازل عن قواعد الحجر الصحي التي تنطبق على الرحلات الجوية من الولايات المتحدة الأمريكية.ويُعتقد أنه سيتم اختباره لـ Covid-19 قبل مغادرته الولايات المتحدة وعند وصوله إلى المملكة المتحدة، بدلًا من الخضوع للحجر الصحي المعتاد لمدة 10 أيام، على الرغم من أنه يُسمح للمسافرين بمغادرة الحجر الصحي إذا كانت نتيجة الاختبار سلبية بعد خمسة أيام.وقد توفي الأمير فليب زوج الملكة إليزابيث عن عمر يناهز 99 عام، بعد أن أمضي 3 أسابيع في المستشفي بسبب أزمة قلبية تعرض لها مؤخرا.